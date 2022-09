Musal comemora bicentenário da Independência neste fim de semana

Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e ao Mês da Asa, o Museu Aeroespacial (Musal) oferece ao público uma programação especial neste final de semana. O evento é gratuito e destinado a toda a família e se estenderá das 9h às 17h.

O Musal é o maior museu de aviação do Hemisfério Sul e tem a missão de divulgar o patrimônio cultural da Aeronáutica Brasileira.

No sábado (24) e no domingo (25), a partir das 9h, haverá lançamento de paraquedistas da Equipe “Falcões” da Força Aérea Brasileira (FAB) e apresentações da Esquadrilha da Fumaça, além de demonstrações aéreas com a Esquadrilha CEU, com a Associação Brasileira de Acrobacia (ACRO) e com as aeronaves do Comandante Ferrari e do Comandante Geraldi.

O museu oferece ao público atividades culturais e educacionais por meio de vídeos e telas interativas, visitas mediadas, oficinas educativas e exibição de filmes históricos. O espaço mescla conhecimento e entretenimento, de forma inclusiva.