Museu do Futebol inicia campanha para arrecadar chuteiras

O Museu do Futebol, na capital paulista, iniciou hoje (23) a nova edição da campanha Chuteira para Todos, que arrecada chuteiras usadas em bom estado ou novas para doação. Quem contribuir com a campanha ganha entrada no museu em qualquer dia da semana, inclusive durante a Copa 2022.

As chuteiras serão doadas para os projetos Perifeminas, um coletivo de mulheres negras jogadoras de futebol do bairro de Parelheiros, na zona sul da capital paulista; FutVida, um projeto social que atende meninos e meninas de 7 a 15 anos de idade, também de Parelheiros; e Bandeirantes F.C., um time de jogadores do quilombo indígena Tiririca dos Crioulos, na cidade de Carnaubeira da Penha, no sertão de Pernambuco.

As chuteiras devem ser depositadas na caixa de coleta na entrada do Museu do Futebol. Podem ser doadas chuteiras para qualquer tipo de piso – grama, salão ou society -, para homens, mulheres ou crianças, desde que estejam em bom estado e limpas.

Além de participar da doação, o público poderá aproveitar para assistir, gratuitamente, aos jogos da Copa 2022 no Museu do Futebol. As partidas do Brasil serão transmitidas em telões na área externa, embaixo da fachada do Estádio do Pacaembu, e na sala Grande Área, logo na entrada do museu.

Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, no Pacaembu, na capital paulista. Funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.