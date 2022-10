Nicarágua: EUA impõem novas sanções para pressionar presidente Ortega

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aumentou a pressão econômica sobre o governo do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, nesta segunda-feira (24), por meio de uma série de medidas com foco na mineração, ouro e outros setores do país.

Biden assinou uma ordem executiva que inclui a autoridade para proibir empresas dos EUA de fazer negócios na indústria de ouro da Nicarágua, enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao chefe da autoridade de mineração da Nicarágua, juntamente com outra autoridade graduada do governo, disse o departamento em comunicado.

Os poderes de sanções ampliados da ordem também podem ser usados ​​para bloquear novos investimentos dos EUA em outros setores da Nicarágua, como a importação de certos produtos nicaraguenses ou a exportação de certos itens para a Nicarágua, acrescentou.

“Os ataques contínuos do regime de Ortega-Murillo a atores democráticos e membros da sociedade civil e a detenção injusta de presos políticos demonstram que o regime sente que não está vinculado ao Estado de Direito”, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson.

Ele afirmou que as ações dos EUA visam a negar-lhes “os recursos de que precisam para continuar a minar as instituições democráticas na Nicarágua”.

