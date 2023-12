GL Mineração: nota pública de requisição de Licença Ambiental do IBAMA

GL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 10.952.209/0001-09 com sede no

endereço Rua Eduardo Brandão de Azeredo, 1151 bairro Parque das

Acácias – Santa Vitória/MG, representada por LUCAS DE PAIVA

VIEIRA, torna público que requereu ao IBAMA (Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a Licença

Ambiental, conforme Processo 02001.017654/2023-92, para

atividade de extração de areia, cascalho, diamante (gema e

industrial), ouro e calcedônia no Rio Paranaíba em Santa Vitória/MG,

Cachoeira Dourada/MG e Capinópolis/MG.

