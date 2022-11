Novembro Azul é o tema do Sem Censura de hoje, na TV Brasil

O programa Sem Censura desta segunda-feira (28) recebe o médico urologista Rodrigo Braz. Ele conversa com a apresentadora Marina Machado sobre as doenças do trato urinário de mulheres e homens, como câncer de bexiga, infecções urinárias, bexiga hiperativa, cálculos e, em alusão à campanha Novembro Azul, destaca os riscos e cuidados do câncer de próstata.

Segundo tipo de câncer mais comum entre homens no país, estima-se que, somente em 2021, a doença tenha matado 44 homens por dia e, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), aproximadamente 66 mil novos casos serão diagnosticados até o fim de 2022.

Na tentativa de mudar este cenário, a campanha Novembro Azul de 2022 traz a mensagem “Saúde também é papo de homem”. Promovida no Brasil desde 2008, a ação é uma iniciativa internacional que busca alertar a população masculina sobre os riscos do câncer de próstata e a importância da realização de exames preventivos de toque retal e dosagem de PSA, já que a única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. Exames e tratamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Rodrigo Braz de Queiroz é formado em Fisioterapia pela Faculdade Farplac, em Brasília, e em medicina pela Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Foi aprovado no concurso de residência médica em cirurgia geral, em 2004, no Hospital Central da Aeronáutica no Rio de Janeiro.

Em 2006 foi aprovado no concurso de residência médica em Urologia do Hospital Geral do Andaraí. Em 2019 concluiu sua certificação como cirurgião robótico em Bogotá na Colômbia. Em 2022 iniciou uma pós-graduação em Cirurgia Robótica pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo.

Nesta edição, o programa conta com a presença das debatedoras, Isabella Silveira Fernandes Küsel, fisioterapeuta pélvica e de Gracielly Bittencourt, repórter do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil.

