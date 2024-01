Novo CEMEI vai atender à demanda reprimida na Educação Infantil em Capinópolis

Novo Cemei será construído no Bairro Alvorada, em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A construção do novo Centro de Educação Infantil Municipal — CEMEI — já foi iniciada em Capinópolis. A construção fica no Bairro Alvorada, ao lado da antiga Creche André Luiz, em uma área de 15 terrenos adquiridos com recursos próprios pela Prefeitura Municipal de Capinópolis. Veja:

O CEMEI do Bairro Alvorada será do Tipo 1, e demandará investimentos na ordem de R$3.823.677,00 — os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O prefeito Cleidimar Zanotto falou sobre a importância da obra para Capinópolis.

Além do CEMEI, a prefeitura de Capinópolis reformou os PSFs, está reformando o Hospital Faepu, Construindo uma nova escola no Bairro Semiramis e vai iniciar a construção de um novo prédio para o CRAS.