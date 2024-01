Novos conselheiros tutelares tomam posse em Capinópolis

(Esq) Queli Cristina, Liliane de Souza, José Eurípedes, Vanessa Aparecida e Luciene do Nascimento | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Nesta quarta-feira (10.Jan.24), foi realizada a posse dos cinco novos conselheiros tutelares eleitos em 2023, no município de Capinópolis. A cerimônia, marcada por juramentos e compromissos, foi realizada no salão da Prefeitura Municipal, onde o prefeito Cleidimar Zanotto empossou os conselheiros, ressaltando a importância do trabalho desempenhado por eles na proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes da comunidade.

Assista:

O evento contou com a presença do departamento jurídico, representado por Jander Tomaz, que abordou questões legais pertinentes à função dos conselheiros tutelares. A secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pelo orçamento destinado ao Conselho Tutelar, foi representada por Valéria Rampazzo. O Poder Legislativo teve sua representação pelo vereador João Makhoul, destacando a importância da colaboração entre os poderes na promoção do bem-estar infantojuvenil.

Amigos e familiares dos conselheiros eleitos também estiveram presentes, demonstrando apoio e reconhecimento pelo comprometimento assumido por cada um. O Conselho Tutelar, enquanto órgão essencial na proteção das crianças e adolescentes, tem a missão de intervir em situações em que os direitos e garantias desses jovens estejam ameaçados.

A instrutora Ana Paula Bertin Stanganelli é a responsável pela capacitação dos novos conselheiros, destacando a importância de compreender as atribuições do Conselho Tutelar conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em suas palavras, Ana Paula ressaltou que o Conselho Tutelar não substitui a família, mas atua quando a sociedade, a família, o poder público ou a comunidade falham em garantir o pleno desenvolvimento e proteção das crianças e adolescentes.

O conselheiro mais votado, José Eurípedes Figueiredo, conhecido como ‘Boca’, expressou sua gratidão à população, destacando a importância do apoio de Deus, amigos e familiares em sua jornada. Os demais conselheiros empossados são Luciene do Nascimento, Liliane de Souza Costa Silva, Vanessa Aparecida Moura da Costa e Queli Cristina Gonçalves de Souza.

Ao assumirem suas funções, os conselheiros se comprometeram a zelar pelo cumprimento das garantias e direitos das crianças e adolescentes, reforçando o papel essencial do Conselho Tutelar na defesa dos interesses dessa parcela vulnerável da sociedade.

Tomaram posse:

1º. José Eurípedes Figueiredo – Boca ;

2º. Luciene do Nascimento;

3º. Liliane de Souza Costa Silva;

4º. Vanessa Aparecida Moura da Costa;

5º. Queli Cristina Gonçalves de Souza.

Fotos