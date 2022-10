Número 6 do mundo, Calderano estreia no WWT Cup Finals nesta quinta

O mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número 6 do mundo, estreia na manhã desta quinta-feira (27) no WTT Cup Finals, competição que reúne os 16 melhores no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (WWT, na sigla em inglês). O brasileiro enfrentará o sueco Truls Moregard, (3º na lista), às 10h40 (horário de Brasília), na cidade de Xinxiang (China).

🚨 FIRST TIME EVER 🚨

You can't miss this battle between WR 3 Truls Moregard & WR 6 Hugo Calderano to close out Day 1 of #WTTXinxiang from 9.30pm (GMT +8) 🤩

Who do you think will make it to the next round of #WTTCupFinals? 🤔 pic.twitter.com/BmBoSTHE4X

— World Table Tennis (@WTTGlobal) October 26, 2022