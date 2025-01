“O Auto da Compadecida 2” conquista 3 milhões de espectadores em três semanas

Em um triunfo para o cinema nacional, “O Auto da Compadecida 2” chegou à impressionante marca de três milhões de espectadores em apenas três semanas de exibição. O filme, que estreou no dia 25 de dezembro com pré-estreias lotadas e foi lançado oficialmente no dia 26, já acumula uma renda de R$ 63 milhões, segundo dados do Filme B Box Office Brasil.

Dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, a sequência traz de volta Matheus Nachtergaele e Selton Mello nos papéis icônicos de João Grilo e Chicó. Ambientado 20 anos após os eventos do primeiro filme, a trama se desenvolve na mítica Taperoá, onde Chicó agora vive da venda de santinhos de madeira, acreditando que seu amigo João Grilo havia falecido. A surpresa chega quando João Grilo reaparece, trazendo consigo um turbilhão de aventuras e planos mirabolantes que prometem mudar o destino da cidade.

O elenco é um verdadeiro espetáculo, contando com nomes como Taís Araujo, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento, Virgínia Cavendish e Enrique Diaz, entre outros. Produzido pela Conspiração e H2O Produções, e distribuído pela H2O Films, o filme tem patrocínios de peso que incluem o Instituto Cultural Vale, Brahma, Santa Helena, Itaú Unibanco, TikTok, Nubank, e apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura.

Sinopse de O Auto da Compadecida

João Grilo retorna à Taperoá após 20 anos desaparecido, agora como uma verdadeira lenda local. Ele e Chicó se veem no centro de uma nova trama, onde João Grilo, visto como um herói ressuscitado, é disputado por políticos locais para seus próprios fins. Mas, como sempre, seus planos de enriquecimento rápido acabam em confusão, exigindo mais uma vez a intervenção da Compadecida.

“O Auto da Compadecida 2” não só celebra a cultura e a criatividade do cinema brasileiro, mas também reforça o apreço do público pela rica tradição das histórias do sertão nordestino, provando que o humor e a sabedoria popular continuam a encantar multidões.