O Caçador de Recompensas – Filme Completo Dublado

Nome do Filme: O Caçador de Recompensas

Título Original: A Soldier’s Revenge

Gênero: Ação, Aventura, Western

Sinopse

Assombrado pelas memórias e horrores da Guerra Civil, um ex-soldado vive como caçador de recompensas. Quando duas crianças pedem sua ajuda para encontrar a mãe desaparecida, o cowboy terá que enfrentar seu passado e capturar um antigo inimigo. Com Val kilmer (Top Gun), Jake Busey (Stranger Things), AnnaLynne McCord (90210) e James Russo (Once Upon a Time in America). Estrelando: AnnaLynne McCord | Jake Busey | James Russo | Jay Pickett | Michael Bowen | Michael Welch | Neal Bledsoe | Peter Sherayko | Rob Mayes | Savannah Judy | Val Kilmer Direção: Michael Feifer