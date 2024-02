O Fevereiro Laranja é o mês dedicado à conscientização sobre a leucemia

Leucemia é uma doença malígna dos glóbulos brancos, que pode acometer desde crianças até idosos.

Ela ocorre na formação das células do sangue e que dificulta a capacidade do organismo de combater infecções. Sua principal característica é o acúmulo de células doentes na medula óssea, onde o sangue é produzido, que substituem as células sanguíneas normais e, por isso, acabam afetando as defesas do organismo.

Tem como prevenir?

A maioria dos casos de leucemia não podem ser evitados, pois na maioria das vezes, os pacientes que desenvolvem leucemia não apresentam nenhum fator de risco conhecido que possa ser modificado.

Quais são os sinais e sintomas?

– Manchas vermelhas minúsculas na pele;

– Dor nos ossos ou articulações;

– Transpiração excessiva (principalmente à noite);

– Perda de peso sem esforço;

– Sangramento facial ou hematomas;

– Aumento do fígado ou do baço;

– Hemorragia nasal recorrente;

– Febre ou calafrios;

– Fraqueza e fadiga;

– Infecções frequentes ou graves.

Como diagnosticar?

Realizando consultas médicas e exames de rotina. Em caso de suspeita, deve ser realizado um exame específico, conhecido como mielograma, no qual é coletado uma pequena quantidade de medula óssea.

Como é o tratamento?

O tratamento depende do tipo da leucemia e é baseado em quimioterapia. Muitas delas são curáveis, outras são controláveis e a pessoa pode levar uma vida praticamente normal, já outras por muitas vezes não precisará de tratamento.

Mantenha suas consultas médicas e exames periódicos em dia.