O homem que era governado pelo álcool, e se tornou um padre que espalha a palavra de Deus

Edivan Barbosa de Queiroz nasceu aos 23 de setembro de 1979, na Fazenda Lagoinha, Município de Caçu/GO. Foi o penúltimo filho numa família de 8 irmãos. Filho de Severino Queiroz da Costa e Cícera Barbosa de Lima.

Em 1985, com 5 anos de idade, senti muito com a separação dos pais. A mãe e os filhos mudaram-se para Ituiutaba/MG, para a casa do avô.

Tempos depois, a dona Cícera conheceu Lázaro Vicente da Silva, que viria a ser o padrasto de Edivan. Lázaro era trabalhador rural, ele e a família viviam mudando de fazenda em busca de trabalho.

A adolescência e juventude de Edivan Queiroz foi pautada por um vício em bebida alcoólica, a qual trouxe muito sofrimento para a família.

“Eu pensava que era feliz! E bebi dos 12 aos 24 anos”, disse Edivan.

Mesmo com o vício, trabalhava como sapateiro, o qual se orgulha em dizer.

“Aos 24 anos, Deus me ofereceu a maior graça que pude experimentar, mais exatamente em 1º de maio de 2005. Eu que buscava ser amado na bebida e numa vida desregrada, fui alcançado pelo Amor. Em um Retiro de Evangelização Querigmática (Anúncio da Salvação em Jesus Cristo), tive a oportunidade de descobrir o quanto fui sempre amado de forma incondicional. E por causa desse Amor que Deus tem por mim e por todos, Ele nos ofereceu a Salvação em Jesus Cristo, seu Filho, na força do Espírito Santo. Isso mudou radicalmente minha vida”, completou o futuro padre.

Em julho de 2007, foi para São José dos Campos/SP para morar e servir junto à Comunidade dos Missionários da Cruz, responsáveis por ajudar na implantação de um Plano Missionário e Pastoral nas Paróquias, chamado SINE (Sistema Integral da Nova Evangelização). Fiquei aí por exatos 3 anos, até julho de 2010.

Neste período teve uma grande experiência missionária por diversas Paróquias e Dioceses do Brasil, mas uma o marcou muito.

“Tive a graça de realizar uma missão por 5 meses na Paróquia Santíssimo Sacramento, na Zona Sul de Teresina/PI, onde tenho uma grande família que construí la”.

Voltando para Ituiutaba, deu início ao processo para entrar no Seminário. Entrei no ano seguinte, em 2011, para cursar 3 anos de Filosofia e 4 anos de Teologia.

Foi ordenado Diácono no dia 10 de agosto de 2018, na Paróquia São Jerônimo, em Gurinhatã/MG, onde fiz meu estágio Pastoral e Diaconal. Ordenado Presbítero em 14 de dezembro de 2018, na Paróquia São Pedro e São Paulo de Ituiutaba/MG, que é sua Paróquia de origem.

No início de 2019, foi enviado como Vigário Paroquial da Paróquia Santo Antônio em Itapagipe/MG, onde ficou por 3 meses, até ser nomeado como Pároco da Paróquia São Pedro e São Paulo de Capinópolis/MG, na qual tomou posse no dia 24 de maio de 2019.

“Aqui vivi muitas alegrias, e trago como destaque a oportunidade de realizar um DNJ no dia 27 de outubro de 2019. Também vivi, como todo o Mundo, o grande desafio da Pandemia, mas com a graça de Deus e total apoio da Comunidade Paroquial, pudemos vivenciar tudo com paz no coração. Agora partirei para uma nova missão na Paróquia Santa Rita em Iturama/MG, na qual tomarei Posse no dia 8 de dezembro de 2023 (Solenidade da Imaculada Conceição), mas com o mesmo coração totalmente confiante em Deus, e na intercessão e proteção da Santa Mãe de Deus e nossa, a Senhora das Graças, na qual tenho uma grande devoção.

Por causa da minha experiência com o Amor incondicional de Deus, meu lema Sacerdotal é “Permanecei no meu amor” (Jo 15,9), pois meu único desejo como Padre é que esse Amor, revelado em Jesus Cristo, seja cada vez mais conhecido e amado.

Encerro com um sentimento de muito gratidão a Deus, pois ‘Até aqui o Senhor me socorreu’ (1Sm 7,12). Gratidão também a todos de Capinópolis/MG, pela acolhida tão fraterna, em especial a todos da Paróquia São Pedro e São Paulo, onde também constituí uma grande família em Deus. Deus os abençoe!”, encerrou Edivan Queiroz.



