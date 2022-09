Ônibus com 45 pessoas se envolve em acidente na BR-153, próximo à Canápolis. Dois morreram

O acidente grave na BR-153, entre Canápolis e Centralina, deixou mortos e feridos. A tragédia ocorreu nesta quinta-feira (22.set.22). Duas mortes foram confirmadas no local. Os mortos estavam presos às ferragens.

Acidente entre ônibus e carreta deixa dois mortos em Canápolis

Um ônibus bateu na traseira de uma carreta e deixou mortos e feridos na BR-153, em Canápolis, na manhã desta quinta-feira (22). De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, 45 pessoas estavam no ônibus, sendo que duas mortes foram confirmadas no local.

Entre as mortes estão um passageiro 65 anos e um motorista auxiliar. Ambos estavam presos às ferragens. O resgate da empresa atendeu outros cinco passageiros em estado grave, que foram encaminhados para o Hospital São Marcos, em Itumbiara (GO). Há ainda outras 20 pessoas com ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Tupaciguara e de Ituiutaba também foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A rodovia foi liberada, mas o trânsito é lento. No momento do acidente, a pista ficou interditada nos dois sentidos, causando um congestionamento de cerca de 5 km.