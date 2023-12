Ônibus é destruído por fogo na BR-365 entre Ituiutaba e o ‘Trevão’

Ônibus da empresa Escala Transportes ficou destruído | Foto: Bombeiros

Na manhã de sexta-feira, 15 de dezembro, por volta das 10h30, o Segundo Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba (MG) recebeu um chamado para um incêndio em um ônibus na BR-365, próximo ao km 707, entre Ituiutaba e o ‘Trevão’ no município de Monte Alegre de Minas. O veículo tomaria a BR-153 no sentido Itumbiara.

Uma equipe de bombeiros foi enviada imediatamente para o local, que é parte de um trecho privatizado da rodovia. As guarnições dos Bombeiros colaboraram com as equipes da concessionária responsável pela rodovia.

Para combater as chamas, foi necessário o fechamento total do trânsito. A área foi isolada para garantir a segurança das equipes e prevenir acidentes. Posteriormente, a circulação de veículos foi liberada em meia pista.

O combate ao incêndio foi realizado com o auxílio de um caminhão-pipa. Os bombeiros também atuaram na segurança do local e na contenção de um vazamento de óleo diesel do tanque do ônibus.

Durante o incidente, apenas o motorista estava no ônibus, encontrando-se ileso e orientado. O motorista relatou que estava conduzindo o veículo de Ituiutaba (MG) para Itumbiara (GO) quando percebeu a saída de fumaça na parte traseira do ônibus.

Diante disso, o motorista parou o ônibus e deixou o veículo, que acabou incendiando-se completamente pouco tempo depois.