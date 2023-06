Ônibus estraga em descida, motorista controla com freios e 9 ficam feridos

Um ônibus de viagem com 50 passageiros tombou na BR-116, em Teófilo Otoni, interior de Minas, após o motor parar de funcionar. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), nove pessoas precisaram ser atendidas com ferimentos leves. O acidente aconteceu neste domingo (11/6).

O veículo saiu do município de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, e estava a caminho de Belo Horizonte . Segundo relato do motorista para os bombeiros , em uma descida o ônibus parou de funcionar, desligando o motor. Assim, ele passou a controlar a velocidade apenas com os freios, na tentativa de estacioná-lo.