Operação da PF reprime crimes transnacionais de lavagem de dinheiro

A repressão a crimes transnacionais de lavagem de dinheiro e organização criminosa é alvo da Operação I Conti nesta terça-feira (25). Ação da Polícia Federal, em parceria com Ministério Público Federal e Receita Federal, cumpre sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios catarinenses de Joinville e Itapoá.

Segundo a PF, após a prisão de um indivíduo por uso de documentos falsos, ocorrida em 2018, a Receita Federal do Brasil identificou fatos que, em tese, configuram crimes transnacionais de lavagem de dinheiro previstos na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.

“As investigações apontam que um grupo de cidadãos italianos e seus comparsas brasileiros criaram várias empresas-fantasma, registradas com identidades falsas e em nome de laranjas. Pessoas jurídicas seriam utilizadas para lavagem de dinheiro de origem criminosa, enviado do exterior para aplicação e ocultação no Brasil, mediante aquisição de mais de 300 imóveis no litoral catarinense”, detalhou a PF, em nota.

Com a cooperação policial internacional, a PF teve a informação de que seis dos italianos envolvidos no esquema possuem antecedentes criminais na Itália, relacionados a fraudes, falsificações e lavagem de dinheiro.

As provas colhidas nas buscas serão analisadas com os elementos que forem apresentados pela cooperação jurídica internacional e a partir daí será determinada a destinação dos bens sequestrados e a responsabilização dos envolvidos