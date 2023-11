‘Operação Minerva’: 3 pessoas foram presas pela Polícia Civil em Ituiutaba e região

Foto: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) conduziu a “Operação Minerva” na última terça-feira (14.Nov.23), abrangendo as cidades de Ituiutaba, Iturama e Frutal, no Triângulo Mineiro, além dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, incluindo Ponta Porã, na divisa com o Paraguai.

O objetivo era desarticular uma organização criminosa envolvida em golpes relacionados à venda de maquinários agrícolas, atuando na capital e em outras cidades do interior de Minas Gerais. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 8 milhões.

Durante a ação, foram presos três suspeitos, com idades de 34, 37 e 44 anos, em cumprimento de mandados de prisão. Além disso, 16 locais foram alvo de mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de diversos materiais, incluindo celulares, notebooks e documentos.

As investigações, iniciadas há seis meses pela 2ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), foram desencadeadas após o furto de um trator agrícola avaliado em R$ 1,5 milhão. O veículo foi subtraído por estelionatários de uma empresa de locação em Belo Horizonte. O delegado Gustavo Barletta informou que, durante levantamentos, foi constatado que o maquinário estava sendo transportado para o estado do Mato Grosso. Outros maquinários foram furtados e comercializados ilegalmente em diversas localidades.

O delegado-geral Felipe Freitas destacou que a operação tinha como foco desmantelar uma das organizações criminosas especializadas nesse tipo de crime, causando prejuízos na ordem de milhões de reais. O chefe da Divisão Operacional, delegado João Prata, ressaltou que esta foi apenas uma fase das investigações, que continuarão para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.

A operação contou com o apoio de policiais civis das cidades de Ituiutaba, Iturama e Frutal em Minas Gerais, e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron/PCMS), em conjunto com os demais policiais civis do Depatri. Nas cidades de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, e Rondonópolis, Mato Grosso, as ações foram realizadas pelas forças locais.