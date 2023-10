Oswaldo Montenegro se apresentará em Uberaba nesta sexta (06) e em Uberlândia neste sábado

Cantor Oswaldo Montenegro

Oswaldo Montenegro se apresentará em ambas as cidades. Em Uberaba será no Teatro Sesiminas na sexta-feira (06.OUT.23) e em Uberlândia no Teatro Municipal, no sábado.

Oswaldo Montenegro

Oswaldo Montenegro é um renomado cantor, compositor e instrumentista brasileiro. Nascido em 1956, ele é conhecido por suas músicas que misturam folk, MPB e poesia.

Com uma carreira que se estende por décadas, Montenegro é admirado por suas letras profundas e melodias envolventes. Suas canções muitas vezes exploram temas sociais e emocionais, conquistando um público fiel ao longo dos anos.

Além de sua música, ele também é reconhecido por suas habilidades como instrumentista, tocando diversos instrumentos, como violão e flauta.

Owvaldo Montenegro é uma figura importante na música brasileira e continua a encantar seu público com sua arte única e cativante.