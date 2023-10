Outubro Rosa: Secretaria de Saúde de Capinópolis prepara ações de conscientização durante o mês de outubro

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis (SMSC) está preparada para uma série de eventos sobre o Outubro Rosa. Os eventos promoverão os cuidados e a conscientização sobre o câncer.

Segundo Sílvia Campos, coordenadora dos PSFs de Capinópolis — “As equipes multidisciplinares já estão realizando as ações dentro das Unidades de Saúde”.

Na próxima terça-feira (10.OUT.23), a SMSC promoverá o “Café com Saúde” na Academia da Saúde, onde será realizada uma roda de conversa com os alunos da academia no período matutino e vespertino.

No dia 15 de outubro, a SMSC participará do 2º Almoço da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, com a tenda montada para atualização do cartão de vacina, testes rápidos, aferição de pressão e agendamentos de mamografia.

No dia 19 a ação de promoção à Saúde será no Residencial Vale dos Sonhos das 18h às 20h. O evento será realizado em parceria com o Rotary Club de Capinópolis.

“Atuaremos focando principalmente no autocuidado e na prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero, mas também a todos os agravos à saúde da população do município”, finalizou Sílvia Campos.

Outros eventos já estão sendo programados pela Secretaria de Saúde.

Fotos