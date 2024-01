Pai Nosso – por Emmanuel

Nosso Pai, que estás em toda parte;

Santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas;

Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria;

Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos; Tanto na terra, quanto nos círculos espirituais; O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje;

Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal;

Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade;

Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos;

Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre!

Assim Seja.