Pai preso por quebrar pernas de bebê teria matado outro filho em 2022

A história começou nessa segunda-feira (22/5) quando o casal foi detido por causa de fraturas nas pernas e na clavícula do bebê, que deu entrada no Hospital Municipal da cidade. Depois de contar uma mentira sobre o caso, a mãe informou à Polícia Militar que a filha tinha sido agredida na sexta-feira anterior (19/5) por causa de uma crise de cólicas e de choro.

Na mesma ocasião, a PM foi informada sobre a morte do filho anterior deles, no ano passado. Ao prestar depoimento, a mulher foi questionada pelo caso de 2022 e contou sobre o assassinato do filho. Ela disse que a criança também chorava e o marido estava nervoso por estar com ciúmes da mulher. Ele, então, sufocou o filho com um travesseiro.