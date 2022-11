Palmeira recebe o América-MG no jogo de entrega da taça

O Palmeiras recebe o América-MG, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (9) no Allianz Parque, na partida na qual o Verdão receberá o troféu pela conquista da atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o jogo.

Com 78 pontos conquistados, o já campeão Palmeiras joga para levantar o caneco diante de sua torcida, além de melhorar ainda mais a sua excelente campanha na competição.

Um jogador em especial tem motivos para celebrar, o atacante Dudu, que completa 400 jogos pelo Verdão: “Deus é tão bom conosco que coloca para completar 400 jogos no dia da entrega da taça de um campeonato como o Brasileiro. Um campeonato muito importante, muito difícil que conseguimos conquistar este ano. É curtir este momento, comemorar porque sabemos que é muito difícil ganhar, e ano que vem a cobrança será ainda maior para esse grupo conquistar títulos”.

Porém, mesmo com motivos de sobra para festejar, Dudu sabe que do outro lado do gramado estará um América-MG que jogará pelos três pontos: “Jogo difícil, o time deles está brigando para ir à Libertadores. É um time que está fazendo um grande segundo turno, conseguiu uma boa vitória fora de casa. Esperamos que possamos fazer um bom jogo, sabemos que a festa é só depois do jogo”.

Para esta partida o técnico português Abel Ferreira não tem maiores problemas para armar a sua equipe. Desta forma, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

Se o Palmeiras está com a situação resolvida, o América-MG ainda tem um alvo a alcançar na temporada, garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Assim, com 52 pontos na 7ª posição, o Coelho sabe que uma vitória diante do atual campeão é de grande importância.

PREPARADOS! 🐰⚔️ Na tarde desta terça, ajustamos os últimos detalhes e estamos prontos para o jogo contra o @Palmeiras! Saiba mais ➡️ https://t.co/KyM8XtJZFd 📸 Mourão Panda / América#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/MfsQpkkKR5 — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) November 8, 2022

E o técnico Vagner Mancini já deixou claro, em entrevista após a vitória de 4 a 1 sobre o Bragantino na última rodada, que sua equipe tem a “esperança de somar pontos importantes”, inclusive sobre o Palmeiras, “que ajudem a chegar à Libertadores”.

Para esta partida o treinador do Coelho deve contar com o retorno do zagueiro Éder, e deve formar a equipe da seguinte forma: Cavichioli; Patric, Conti, Éder e Marlon; Juninho, Matheusinho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Henrique Almeida.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Palmeiras e América-MG com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: