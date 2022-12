Pampa da morte: veículo sem freio, sem tanque e com som alto é apreendido em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) do 5º Pelotão de Capinópolis atendeu a duas ocorrências de perturbação de sossego na madrugada deste sábado (24.dez.22). Ambas as ocorrências foram registradas nas proximidades da praça João Moreira de Souza — a praça central.

No primeiro caso, registrado por volta das 02h06, um Chevrolet/Celta, de cor prata, estava com o som muito elevado, causando transtornos aos moradores da localidade. A PM foi acionada, e abordou o condutor do veículo — um homem de 27 anos.

Os militares analisaram o veículo e sua documentação, constatando que não estava devidamente licenciado. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado junto ao Dentran.

Segunda ocorrência

Segundo a PM, o veículo não apresenta condições mínimas para transitar

Na segunda ocorrência, registrada por volta das 02h36 da madrugada deste sábado (24), dois envolvidos foram abordados pela Polícia Militar — um homem de 30 e outro de 56 anos.

Um dos envolvidos vive na zona rural de Capinópolis.

O veículo — uma Ford/Pampa em mau estado de conservação, estava com um som elevado e estridente. O barulho causava transtornos a recém-nascidos, idosos e moradores da proximidade — o que motivou a denúncia via 190.

Segundo a PM, o estado do veículo compromete a segurança de quem o ocupa, e de terceiros. O veículo tinha caixas de som na carroceria, no entanto, tinha pneus carecas, freios inoperantes, sem retrovisores, portas que não fecham, e não tinha um tanque de combustível — eram utilizados dois galões de gasolina, junto a uma fiação exposta— causando risco iminente de incêndio. O veículo também não está devidamente licenciado.

O veículo foi apreendido.

Em ambos os casos foram lavrados Autos de Infração de Trânsito.

Segundo a Polícia Militar, dois galões eram utilizados como tanque de combustível

Fiscalização intensificada

A praça João Moreira de Souza é o principal ponto de entretenimento da cidade, no entanto, alguns usuários ignoram o direito de todos ao utilizar o espaço. Veículos com som alto, com músicas degradantes, e o consumo exacerbado de álcool tem se tornado algo corriqueiro.

O Governo Municipal tem investido na revitalização da praça, mantendo-a iluminada e bem cuidada, promovendo eventos que levem a família ao local. Os casos de perturbação, geralmente, ocorrem durante a madrugada.

A PM está intensificando a fiscalização em pontos conhecidos por promoverem a desordem social com som alto e bebidas — praças, Parque de Exposições, e os locais conhecidos como Caixa D´água e gameleira.