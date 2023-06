Parte da Savassi deve passar sexta-feira (9) sem água

Nesta sexta-feira (9/6), parte do bairro Savassi, na regional Centro-Sul de BH, teve o abastecimento de água interrompido pela Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). A previsão é que volte a normalidade até o anoitecer do dia.

O motivo seria uma manutenção operacional emergencial. A Companhia informou que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Apesar do alerta da Copasa, alguns restaurantes do bairro Savassi, ao serem questionados sobre a falta de água, alegaram funcionamento normal e que não notaram irregularidades no fornecimento de água nos seus estabelecimentos até o momento.