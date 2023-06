Parte de telhado de supermercado é danificado por incêndio em BH

Parte do telhado do galpão onde será inaugurado um supermercado, no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte , ficou danificada após um incêndio atingir o local, que fica ao lado do Minas Shopping. A informação foi repassada pela equipe da Defesa Civil da cidade, após vistoria técnica. O espaço estava em obra a mais de um ano e seria inaugurado na próxima semana.