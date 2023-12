Passageiros ficam feridos após acidente entre ônibus e carreta na BR-365 em Monte Alegre de Minas

Na madrugada desta quinta-feira, 21 de dezembro, por volta das 03h da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba, foi acionado tendo em vista um acidente envolvendo um ônibus interestadual, que colidiu na traseira de um caminhão na BR-365 próximo ao km 705, no trecho entre Uberlândia e o “trevão”. O acidente ocorreu precisamente após o pedágio, próximo ao canteiro de obras do “trevão”.

Segundo informações levantadas, o ônibus seguia de Curitiba para Goiânia, no total haviam 28 pessoas no veículo. Com o impacto da colisão dois ocupantes ficaram em estado grave, sendo removidos para o Hospital de Clínicas da UFU, uma vítima sofreu ferimentos moderados, 4 com ferimentos leves e 21 passageiros saíram ilesos do acidente.

O local onde ocorreu o acidente é privatizado, para o atendimento a ocorrência foram empenhados militares do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba, equipes da concessionaria que administra o trecho, ambulâncias do Samu e PRF.

Foi necessária a interdição parcial da via para o atendimento a ocorrência

Em caso de emergência ligue 193!

Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas.