Patrocínio: insatisfeito com trabalho religioso, homem esfaqueia pai de santo

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em Patrocínio, após esfaquear um pai de santo, 18 anos. A tentativa de homicídio foi registrada na madrugada da última segunda-feira (09.jan.23), no Bairro Enéas.

De acordo com informações da PM, o homem estaria insatisfeito com o resultado de um trabalho religioso, decidindo atacar a vítima, golpeando-o no braço e barriga com uma faca.

Ainda de acordo com a PM, o local da tentativa de homicídio é conhecido por receber encontros religiosos da umbanda. Na noite do crime, o suspeito teria reclamado da resposta do pai de santo para o trabalho pedido.

O pai de santo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico no pronto socorro local.

O criminoso fugiu após o ato, no entanto, foi encontrado e encaminhado à delegacia.