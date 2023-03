PBH e Vale assinam acordo para ampliar acervo do Jardim Botânico

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), e a Vale assinaram, nesta quinta-feira (23/3), no Jardim Botânico, um Acordo de Cooperação Técnica para ações de conservação e pesquisa dos campos rupestres. O investimento, ao longo de três anos, soma mais de R$ 1 milhão.

Os campos rupestres são ecossistemas muito complexos, localizados acima de 900m de altitude e com uma megadiversidade com conhecimentos ainda aguardando descoberta. São muitas espécies específicas que só sobrevivem nas condições presentes no bioma dos campos, cuja proteção é necessária. As medidas serão voltadas para a flora do local.

O Acordo de Cooperação buscará a conservação chamada ex situ, que é a guarda e reprodução de espécies , sementes e recursos genéticos fora do seu habitat natural de ocorrência, a ser realizado nos jardins botânicos. Para tanto, a parceria vai adequar a estrutura do herbário do Jardim Botânico da FPMZB, com aumento da capacidade de armazenamento do acervo em 50%. Outras medidas incluem reforma da infraestrutura de beneficiamento de sementes e a ampliação do espaço para acondicionamento da coleção viva de campos rupestres.

Os dados das pesquisas serão armazenados no do herbário municipal BHZB , do Index Herbariorum, estando disponíveis para consultas mundialmente.