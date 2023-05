PC investiga se suspeito de estuprar criança no Ceará fez vítimas em BH

Um homem de 32 anos, suspeito de estuprar o sobrinho, de 11, no Ceará, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Belo Horizonte , nesta sexta-feira (26/5). Ele estava foragido desde dezembro 2020, quando um mandado de prisão foi expedido. A polícia investiga se ele cometeu crimes sexuais na capital.

Hoje, em colaboração à Polícia Civil do Ceará, a PCMG, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu o homem no bairro Tirol.

Conforme aponta a investigação conduzida pela Polícia Civil na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no município de Caucaia (CE), o indivíduo se aproveitou da proximidade com a vítima, que na época tinha 11 anos, para cometer o crime.

"Ele era esposo da tia do garoto e foi capturado após troca de informações entre as forças de segurança cearense e a Polícia Civil mineira", diz a instituição policial, em nota.

Já a PCMG acrescenta que “há informações” de que o suspeito “poderia ter abusado sexualmente também da irmã da vítima”.

À disposição da Justiça na capital, posteriormente ele será entregue às autoridades policiais no Ceará.

Apuração de possíveis crimes sexuais em BH

“Por ele ter permanecido todo esse tempo em Minas Gerais como procurado, vamos apurar também se ele teve envolvimento em outros crimes sexuais contra crianças ou adolescentes”, explica o delegado mineiro Guilherme Catão, acrescentando que não há um perfil para o abusador, pois quase sempre são pessoas do convívio familiar ou que frequentam o mesmo ambiente social que a vítima.

“Por isso, devemos nos ater ao bem-estar das crianças e dos adolescentes e estarmos atentos a qualquer sinal de mudança de comportamento ou lesões físicas que surjam inesperadamente. Daí, a grande importância de uma rede de proteção que envolva a família, colegas, amigos, escola”, orienta Catão.

Denúncias na capital

As denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), situada na avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.175, no bairro Carlos Prates.

Vale dizer que todas as unidades policiais nos demais municípios estão aptas a registrar e proceder à investigação de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.