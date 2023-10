PCMG indicia 7 pessoas por homicídio ocorrido na cidade de Lagoa Formosa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encerrou o inquérito sobre o assassinato de um homem de 25 anos em 08 de junho de 2023, em Lagoa Formosa. Sete suspeitos foram indiciados com base no Artigo 121, parágrafo 2, incisos I e IV do Código Penal.

De acordo com as investigações, a vítima pertencia a um grupo rival aos indiciados, envolvido no tráfico de drogas em Lagoa Formosa. Esse foi o motivo para a conspiração de sua morte. A vítima foi atraída por um conhecido para uma residência usada como ponto de venda de drogas, sob o pretexto de participar de uma festa com álcool e substâncias entorpecentes.

Ao aceitar o convite, a vítima foi surpreendida quando um dos suspeitos entrou na casa e, sem chance de reação, disparou um tiro em suas costas. O agressor então se aproximou e disparou mais quatro vezes, resultando na morte da vítima.

O mandante do homicídio foi identificado no início das investigações e foi preso. Além disso, cinco mandados de prisão preventiva foram concedidos pela Justiça para os outros envolvidos.

Na última sexta-feira, um dos investigados, de 20 anos, que estava em liberdade, foi preso de acordo com o mandado. O outro suspeito, de 26 anos, que também estava solto, ainda não foi localizado e é considerado foragido pela polícia.