PCMG prende envolvidos na morte de borracheiro ‘Baú’ em Ituiutaba

Alex Sandro, conhecido como “Baú” foi morto a tiros

Na noite desta sexta-feira (01.Dez.23), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Apuração de Crimes de Homicídios em Ituiutaba/MG, em conjunto com o Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara – 6 DRP, obteve êxito na localização de dois suspeitos de homicídio ocorrido em Ituiutaba/MG. Os autores estavam escondidos em Itumbiara/GO, após intensa troca de informações e diligências.

A vítima é Alex Sandro, conhecido como “Baú borracheiro”.

O homicídio, ocorrido no início de julho deste ano, teve origem em uma discussão entre a vítima e os autores. Segundo o inquérito policial em andamento na Delegacia de Apuração de Crimes de Homicídio, a contenda foi provocada por uma discussão anterior entre o marido da enteada da vítima e os autores, vizinhos no bairro Lagoa Azul II, devido à perturbação do sossego causada pelos autores com um som automotivo.

Durante a discussão, os autores agrediram a vítima e sua esposa, que conseguiram se retirar do local.

Insatisfeitos, os autores seguiram o casal até sua residência no bairro Nova Ituiutaba III. Lá, após chamar ‘Baú’ e a esposa até o portão, dispararam contra as vítimas, resultando na morte do homem.

O Delegado de Polícia, Rafael de Freitas Faria, enfatizou o empenho de sua equipe nas últimas semanas, dedicando-se intensamente à monitorização dos autores. Ele afirmou: “As prisões realizadas hoje em Itumbiara/GO são fruto de uma intensa dedicação da equipe que conduziu diversas diligências, inclusive fora do Estado de Minas Gerais, e que hoje possibilitou a realização das prisões”.

Os autores, agora detidos, permanecerão à disposição da Justiça. A equipe de Apuração de Crimes de Homicídios da Polícia Civil de Minas Gerais em Ituiutaba/MG continuará os esforços para localizar e prender o terceiro investigado, Euripedes Menezes De Freitas, de 60 anos. A divulgação de sua imagem foi feita conforme os termos da Lei n.º 13.869/2019, visando receber informações que auxiliem em sua captura e alcançar novas testemunhas do crime.

Qualquer informação sobre o paradeiro do foragido pode ser repassada de forma sigilosa pelo 197 ou diretamente à equipe de Apuração de Crimes de Homicídio.