Monte Alegre, MG: PCMG prende suspeito de matar ex-namorada a facadas

Viatura da PCMG / Foto: Tudo Em Dia/Paulo Braga

Monte Alegre, Minas Gerais. Em uma ação rápida, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na cidade de Monte Alegre de Minas, Triângulo Mineiro, efetuou a prisão preventiva de um homem, de 46 anos, investigado pela prática do crime de feminicídio.

O cumprimento do mandado ocorreu na tarde da última quarta-feira (11.jan.23), dois dias após o suspeito matar a ex-companheira, de 23 anos à facadas. O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira (09.jan.23).

Segundo levantado pela PCMG, o casal se relacionou por cerca de um ano. Inconformado com o término do namoro, há três meses, o investigado teria passado a perseguir e a ameaçar de morte a vítima, que solicitou medidas protetivas. Na data do crime, o homem se dirigiu até a casa de uma amiga da vítima, esperando a chegada da ex-namorada ao endereço. Quando a mulher desceu do carro no qual estava, foi surpreendida pelo suspeito.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia em Monte Alegre de Minas, a vítima foi agarrada e arrastada para o meio da rua, momento em que o investigado, utilizando uma faca, a golpeou 11 vezes.

A mulher morreu ainda no local, e o investigado fugiu, deixando a arma do crime. De imediato, a Polícia Civil instaurou o inquérito policial e, após as primeiras apurações, representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito.

Assassino matou ex-companheira à facadas em Monte Alegre de Minas — Foto: Polícia Militar/Reprodução

O mandado foi expedido nessa quarta-feira (11.jan.23) e cumprido pela equipe policial poucas horas após. Concluídos os procedimentos de polícia judiciária na delegacia, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.