PCMG prende suspeito de sequestro e resgata enteada e filho

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resgatou uma jovem, de 18 anos, e o filho dela, de 3, após serem sequestradas por um homem, de 42 anos, padrasto e pai das vítimas, respectivamente.

A enteada e o menino foram levados de Araguari, na noite de domingo (9/4), e localizados na manhã de ontem (10/4) em Uberlândia, cidades vizinhas no Triângulo Mineiro.

O suspeito, já investigado por violência doméstica, foi preso em flagrante pelos crimes de sequestro, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

No dia dos fatos, a jovem e a criança, além da filha, de outra enteada e da ex-companheira do suspeito, foram surpreendidas pelo homem dentro de casa, quando ele, mesmo proibido judicialmente de se aproximar das vítimas, as teria agredido e ameaçado, arremessando álcool nelas com a intenção de atear fogo. Em seguida, sob intimidação e coação, o investigado saiu do imóvel levando a mulher de 18 anos e o menino.

Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Araguari começou os levantamentos para localizar o cativeiro e, na manhã dessa segunda-feira, encontrou mãe e filho em uma residência no bairro Tocantins, em Uberlândia. O homem foi preso no local e, após os procedimentos de polícia judiciária, encaminhado a uma unidade do sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Violência sexual

Além dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, o homem é suspeito da prática de violência sexual contra a ex-esposa, as duas enteadas, com quem ele teve dois filhos, e a filha biológica, que também tem um filho e há suspeitas de que seja do investigado. Já existe medida protetiva expedida em favor das vítimas, e as investigações sobre os supostos estupros continuam.