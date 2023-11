PF e PGR investigam suposto esquema de rachadinha do deputado André Janones

André Janones e sua ex-assessora, atual prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes | Foto: Reprodução

Ituiutaba, Minas Gerais. Um áudio atribuído ao deputado federal André Janones (Avante-MG) sugere sua participação em um alegado esquema de rachadinha em seu gabinete, conforme reportagem do portal Metrópoles e da TV Globo, divulgada na segunda-feira (27.Nov.2023).

A gravação, vazada por seu ex-assessor Cefas Luiz e datada de fevereiro de 2019, coincide com a primeira eleição de Janones para o Legislativo. Luiz declarou a intenção de submeter o áudio à Polícia Federal (PF), acompanhado de outras alegadas evidências de irregularidades cometidas pelo parlamentar.

Cefas Luiz

O esquema seria para pagar prejuízos da campanha dele em 2016 à prefeitura de Ituiutaba, quando saiu derrotado por Fued Dib.

O parlamentar negou as acusações, alegando que as falas foram retiradas de contexto.

Em uma rede social, Janones escreveu:

“A história: eu (quando ainda não era deputado), disse pra algumas pessoas (que ainda não eram meus assessores) que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e, por isso, não foi colocada em prática. Fim da história”. Veja:

Mais áudios sendo divulgados e com eles, a história real vindo a tona. A história: eu (quando ainda não era deputado), disse pra algumas pessoas (que ainda não eram meus assessores) que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com… — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 28, 2023

Janones diz não achar “justo” que um funcionário recebesse R$ 10 mil líquidos e que ele, R$ 25 mil, mas tivesse que pagar R$ 15 mil mensais em dívidas. Ele nega que o esquema seja uma rachadinha e diz não considerar uma corrupção.

“Não me corromper significa não ceder à corrupção. Tem algumas pessoas aqui, que vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$ 675 mil na campanha. Elas vão ganhar a mais para isso. ‘Ah, isso é devolver salário, e você está chamando de outro nome.’ Não é, porque o devolver salário você manda na minha conta, e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente meu patrimônio foi todo dilapidado.”

O ex-assessor acusa a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, de ser a gestora do esquema à época. A prefeita de Ituituaba negou em nota.