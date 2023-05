Pitbulls atacam policiais durante ocorrência de roubo de celulares

Segundo os militares, dois homens, um deles armado, assaltaram quatro mulheres em uma rua no bairro de Lourdes. Eles fugiram em uma motocicleta levando quatro aparelhos celulares.

Uma das vítimas conseguiu acessar e localizar o telefone em residência, no bairro Conferência Cristo Rei. A Polícia Militar identificou o imóvel e, ao chegar na casa, encontrou uma jovem de 23 anos que se assustou com a presença dos policiais.

Um suspeito foi preso no interior do imóvel e com ele foram encontrados seis celulares e um tablet. O segundo suspeito do assalto , de 27 anos, ainda segue foragido.