Plano de Ação em Emergência é apresentado em Chaveslândia para casos de acidentes em hidrelétrica

Nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, militares do Segundo Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba, juntamente a equipe da Defesa Civil do Município de Santa Vitória, participaram da apresentação do Plano de Ação em Emergência da Usina Hidrelétrica de São Simão (GO).

Na ocasião a equipe de segurança da Usina apresentou aos moradores de Chaveslândia, Distrito do município de Santa Vitória (MG), informações gerais sobre a Usina de São Simão, sua estrutura de segurança, a contextualização do Plano de Ação de Emergência e seu conteúdo, repassando aos moradores como seriam as ações e comunicação em uma situação de emergência, como os sinais de alerta, rotas de fuga e pontos de encontro.

No evento, o Corpo de Bombeiros ressaltou aos moradores, os níveis de segurança da Usina e importância do envolvimento de toda a comunidade nas palestras de conscientização, orientação e simulados desenvolvidos, uma vez que estas ações buscam desenvolver a cultura de auto-proteção da comunidade, fornecendo condições para que todos saibam agir com segurança em situações de urgência e/ou emergência.