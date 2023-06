PM apreende veículos clonados e arma de fogo em Belo Horizonte

Na tarde desta terça-feira (13/6), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fez duas apreensões de veículos clonados, além de apreender uma arma de fogo , durante operação realizada pela equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) enquanto realizavam patrulhamento na cidade.

A primeira ocorrência aconteceu no Bairro Itaipu, Região do Barreiro, em Belo Horizonte . Segundo o relato do sargento Azevedo, um dos militares envolvidos na apreensão, a patrulha flagrou um indivíduo em atitude suspeita.

"Durante o patrulhamento, nos deparamos com o suspeito agindo de maneira suspeita. Ao verificarmos os identificadores do veículo, percebemos que, na verdade, se tratava de um carro clonado", afirmou.

O Fiat Strada apreendido estava com a placa de outro veículo e o chassi adulterado. O indivíduo que estava no automóvel clonado foi detido e conduzido ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para as devidas providências.

A segunda apreensão ocorreu no Bairro Tirol, também na Região do Barreiro. Os policiais do BPTRAN recuperaram uma motocicleta Honda CG FAN 160. "Enquanto realizávamos o patrulhamento na região, notamos uma motocicleta vermelha com dois indivíduos. Nos últimos dias, têm ocorrido diversos assaltos na região atribuídos a dois suspeitos em uma moto vermelha, então decidimos abordá-los para verificar", explicou o policial.

A motocicleta também estava com a placa de outro veículo e o chassi adulterado, e o passageiro portava uma arma de fogo. Ambos os suspeitos foram presos e conduzidos ao Detran para as providências cabíveis.