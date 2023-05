PM prende 4 jovens e evita possíveis crimes em Ituiutaba

Grupo foi preso com armas de fogo após denúncia anônima | Foto: PMMG

Ituiutaba, Minas Gerais. Na madrugada desta terça-feira (23.mai.23), por volta de 01h53, a Polícia Militar logrou êxito na prisão de quatro autores e apreensão de duas armas de fogo ao averiguar denúncia em Ituiutaba.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia em que quatro indivíduos estariam em um veículo Gol, cor prata, planejando a prática de crimes contra o patrimônio no município de Ituiutaba.

De posse das informações, foi deflagrada uma operação e intensificado o policiamento para averiguação da denúncia.

Durante patrulhamento, as equipes depararam com o veículo denunciado que evadiu da abordagem policial. Ao adentrar no Bairro Lagoa Azul 2, o motorista parou o veículo e os quatro ocupantes desembarcaram efetuando disparos de arma de fogo na direção dos policiais que repeliram as injustas agressões.

Foram apreendidos: 01 revólver calibre 32 com 6 munições deflagradas; 01 revólver calibre 32 com 5 munições deflagradas; 01 veículo VW Gol.

Diante da resposta rápida e eficiente da Polícia Militar, duas armas de fogo foram apreendidas e quatro autores presos (19, 20, 20, 23) encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.