PM prende suspeito de furto de celular em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após confessar o furto de um aparelho celular no Bairro Paraíso. O furto ocorreu no início da tarde do último domingo (05.fev.23).

O ladrão furtou o aparelho celular do interior de um veículo estacionado, e fugiu em seguida. O proprietário do aparelho acionou a PM.

De posse de informações, e já com imagens do possível suspeito do furto, os militares deram início aos rastreamentos, com o objetivo de localizar e prender o homem.

Segundo a Polícia Militar, após intensos rastreamentos, o homem foi encontrado, tranquilo, em um bar na Rua 100.

Os policiais fizeram buscas pessoais, e nada foi encontrado com o suspeito. Os policiais, então, perguntaram se ele havia cometido o furto, o que foi negado. No entanto, ao ser confrontado pelas imagens gravadas pelo circuito de segurança, o homem acabou confessando o crime.

O nome do homem não foi informado pela PM.

O acusado informou que o aparelho estava escondido. Os militares encontraram o smartphone e prenderam o homem.