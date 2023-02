PM recupera caminhonete furtada no Lagoa Azul, em Ituiutaba

A Toyota/Hilux foi localizada em um matagal na zona rural de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recuperou uma caminhonete que havia sido furtada no pátio de um posto de combustíveis. O furto da Toyota/Hilux, ocorrido no Bairro Lagoa Azul, foi comunicado à PMMG por volta das 17h.

Após levantamento das características do veículo, os militares deram início às diligências.

Após constante rastreamento, as equipes conseguiram localizar o veículo, que já se encontrava com as placas de identificação trocadas na zona rural, escondido em um local de difícil acesso.

O GPS do veículo, que fazia o rastreamento, havia sido removido.

Segundo a PMMG, diligências prosseguem, com o objetivo de efetuar a prisão dos envolvidos no crime os quais foram identificados, porém não foram localizados até o momento.

Os militares encontraram os documentos da caminhonete na casa de um suspeito, que é procurado.