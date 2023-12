PMMA apreende 35 sacas de carvão irregular que eram transportadas em Ituiutaba

Caminhonete estava carregada com 35 sacas de carvão | Foto: Divulgação PMMA

Ituiutaba, Minas Gerais. Durante patrulhamento ambiental na zona Urbana de Ituiutaba, militares do Grupamento de Meio Ambiente, avistaram um veículo Pickup GM S-10, o qual estava realizando o transporte de 35 sacos de carvão vegetal. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (01.Dez.23).

A carga estava sem os documentos de controle ambiental, exigido pelas normas.

Diante do fatos os militares adotaram as medidas administrativas e do Crime Ambiental cometido.

– 01 Termo circunstanciado de ocorrência- TCO;

– 01 Auto infração ( multa) – R$ 6.296,12;

– 03 M3 DE CARVÃO ( apreendidos);

– 01 VEÍCULO apreendido.

