PMMA faz apreensão de carvão vegetal irregular e de veículo de transporte

Ituiutaba, Minas Gerais. Durante um patrulhamento ambiental na zona urbana de Ituiutaba, militares do 3º Grupamento de Meio Ambiente identificaram e agiram contra um crime ambiental envolvendo transporte e descarregamento ilegal de carvão vegetal. A ação ocorreu na última terça-feira (26.Dez.23) no Bairro São José.

O 1º Sargento Eduardo Venâncio, líder da operação, relatou que um caminhão carregado com 15 metros cúbicos de carvão vegetal foi avistado sem o documento de controle ambiental exigido pelas normas vigentes.

Diante da constatação, os militares adotaram as medidas administrativas cabíveis para lidar com o crime ambiental cometido. O carvão vegetal, produto final proveniente de atividades ilegais como desmatamento e transporte irregular de lenha/madeira, foi apreendido, resultando em uma série de ações por parte das autoridades competentes.

Cabe destacar que, de acordo com as normativas ambientais, a carga de carvão vegetal ilegal sugere a ilegalidade em todas as etapas do processo, desde o desmate até a produção do carvão. Isso caracteriza uma cadeia de crimes e infrações ambientais.

Resultado da Operação:

02 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO): Documentos legais foram lavrados para registro das circunstâncias do crime ambiental. 01 Auto de Infração (Multa): Uma multa no valor de R$ 24.860,14 foi aplicada em decorrência das infrações ambientais cometidas. 15 Metros Cúbicos de Carvão Apreendidos: A carga ilegal de carvão vegetal foi confiscada pelas autoridades ambientais. 01 Veículo Apreendido: O caminhão utilizado no transporte ilegal do carvão foi retido pelas autoridades como parte das medidas tomadas em resposta ao crime.

A operação destaca o comprometimento das autoridades em combater atividades que impactam negativamente o meio ambiente, reforçando a importância do cumprimento das normas ambientais para preservação da natureza e sustentabilidade.