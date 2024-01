PMMA resgata 25 canários em Capinópolis e autua autor em mais de R$45 mil

apreensao em capinopolis

Em uma operação realizada pelo 3º Grupamento de Meio Ambiente de Ituiutaba, na tarde deste sábado (20.Jan.24), militares desencadearam uma ação de patrulhamento ambiental no setor urbano de Capinópolis.

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) não divulgou o nome e idade do autor.

A intervenção foi motivada por informações de um cidadão, alertando sobre a captura de aves silvestres em uma residência no bairro Campos Elíseos, com suspeitas de comercialização em outras cidades.

A guarnição prontamente se deslocou para o local indicado, encontrando muros altos que demandaram um cerco cuidadoso. A abordagem ao morador resultou na descoberta de diversas aves silvestres, canários da terra, mantidos em gaiolas, além de equipamentos utilizados para captura e transporte.

Resultados da Ação

25 canários da terra apreendidos;

24 gaiolas;

01 viveiro;

04 transportadores;

01 anilhador;

04 alçapões;

01 maleta de transporte de pássaros;

01 auto de infração lavrado (multa) no valor de R$ 45.827,79;

Lavrado termo circunstanciado de ocorrência (TCO) para autor do fato.

Resgate e Devolução à Natureza

Após avaliação de um médico veterinário, as aves da fauna silvestre, canários da terra, foram consideradas aptas para serem devolvidas ao seu habitat natural. Cumprindo todas as normas em vigor, as aves foram soltas, garantindo o respeito ao seu bem-estar e ao equilíbrio ambiental.