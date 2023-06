Polícia Civil recebe R$ 1,8 milhão em armas em solenidade em Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu de forma simbólica, durante solenidade na manhã desta terça-feira (6/6), 816 pistolas de calibre 9 mm. A aquisição das pistolas Glock, modelo semiautomático, custou R$ 1.835.640. A cerimônia de entrega aconteceu no hangar da PCMG, localizado no bairro Liberdade, na região da Pampulha, em Belo Horizonte

Jovem de 18 anos esfaqueia pai e irmã durante festa Segundo a PCMG, as armas foram adquiridas com “recursos provenientes de emendas parlamentares da Bancada Estadual Mineira”. Além disso, a PCMG foi contemplada com três drones, que, somados, custaram R$ 138.450. Esses equipamentos foram destinados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

“As 816 pistolas adquiridas com recursos de emendas parlamentares irão beneficiar diversas delegacias no âmbito dos departamentos na capital e no interior do estado. As armas serão distribuídas para os departamentos territoriais e os especializados”, disse a assessoria da PCMG.

Participaram do evento membros do Conselho Superior da PCMG, deputados estaduais, representantes do Executivo Estadual e do Legislativo Municipal e servidores da Polícia Civil.