Polícia esclarece assassinato de jovem em Patos de Minas

Quatro pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, pelo assassinato de Marcos Vinicius de Andrade Araújo, de 26 anos, ocorrido em 26 de fevereiro deste ano. Os suspeitos foram indiciados por homicídio por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver, corrupção de menores, sequestro e organização criminosa armada.

Segundo informações dos policiais que participaram das investigações, os autores sequestraram a vítima, na orla da lagoa de Patos de Minas e a executaram na área rural da cidade. Na primeira fase das investigações, duas pessoas foram identificadas. Agora, mais duas.

O cadáver foi encontrado por um morador da área rural, que avistou o corpo e pensou que este estivesse passando mal, correndo para socorrê-lo. No entanto, ao chegar no local, percebeu que se tratava de um homicídio, e que a vítima já estava morta, com um tiro na cabeça. A Polícia Militar foi acionada.