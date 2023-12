Polícia Militar de Ituiutaba prende traficante após perseguição arriscada

Na última sexta-feira, 22.Dez.23, a Polícia Militar de Ituiutaba realizou uma operação bem-sucedida que culminou na prisão de um indivíduo envolvido com tráfico de drogas. A ação policial teve início durante um patrulhamento de rotina, quando a equipe policial avistou um motociclista portando um volume suspeito sob a blusa de frio.

Ao perceber a presença da polícia, o condutor empreendeu fuga, desobedecendo às ordens policiais e dando início a uma perseguição que se estendeu por diversos bairros da cidade. Durante a fuga, o suspeito desrespeitou sinais de semáforo, paradas obrigatórias e chegou a trafegar pela contramão, colocando em risco não só a sua integridade física, mas também a de outros usuários da via.

O cerco foi acionado, contando com a participação de equipes adicionais, o que permitiu a abordagem do suspeito após perder o controle da motocicleta, vindo a colidir contra um veículo estacionado.

No decorrer da operação, as equipes encontraram substâncias entorpecentes ao refazerem o percurso da fuga. Diante do flagrante, foram realizadas diligências que resultaram na descoberta de drogas e outros materiais relacionados ao crime de tráfico.

O condutor da motocicleta, um homem de 45 anos, recebeu voz de prisão pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas.

Entre os materiais apreendidos estão 03 tabletes de maconha, 01 papelote de cocaína, 01 bucha de fenacetina, 01 pacote de fenacetina, além de uma série de objetos associados à prática do tráfico.

A apreensão também incluiu uma balança de precisão digital, rolos de plástico filme, fita adesiva, uma faca com resquícios de maconha, colheres com resquícios de cocaína, R$ 1.126,00 em espécie, um telefone celular e a motocicleta utilizada na fuga.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar de Ituiutaba em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade, mesmo diante de situações desafiadoras. O suspeito será encaminhado às autoridades competentes para responder pelos crimes cometidos.