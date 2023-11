Polícia Militar lança operações para reforçar a segurança durante a Black Friday e o Natal

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou, nesta sexta-feira (24/11), na Praça da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte, o lançamento das operações Natalina 2023 e Black Friday.



Com o aquecimento do comércio varejista e do aumento da circulação de pessoas durante as festas de final de ano, o objetivo é reforçar o policiamento nas cidades mineiras, para coibir os crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, nas áreas comerciais e nas chamadas zonas quentes de criminalidade.



De acordo com o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, as atividades de polícia ostensiva em suas diversas modalidades serão intensificadas com o emprego de policiais militares da administração e do policiamento especializado da instituição.

Lançamento da operação em Ituiutaba

“Cerca de 8 mil policiais militares e 2,6 mil viaturas serão distribuídos em pontos estratégicos em todo estado, o que possibilitará ainda mais segurança para a sociedade mineira”, destacou.



A operação Black Friday seguirá ao longo deste final de semana. Já a operação natalina vai até 31/12.



O diretor de operações da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Flávio Godinho, ressaltou a importância de as pessoas também adotarem medidas de autoproteção.



“Bolsas à frente do corpo, opção por pagamento em cartão ou Pix e não em dinheiro, e evitar usar o celular em locais mais ermos são algumas das dicas de segurança para que o cidadão não seja vítima de crimes”, orienta.



A Polícia Militar reforça que, caso alguém presencie alguma atitude suspeita, a instituição seja acionada imediatamente pelo telefone 190.



As operações contam com apoio dos comandos de Policiamento Especializado (CPE), Meio Ambiente (CPMAmb), Policiamento Rodoviário (CPRV) e de Aviação do Estado (Comave).



Também participam militares do Batalhão Metrópole, da Companhia de Polícia Militar Independente de Recobrimento e Eventos e policiais militares lotados nas seções administrativas das unidades. A PMMG também vai contar com o uso de drones nas ações.