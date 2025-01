Polícia Militar prende autor de roubo e apreende drogas e armas em Capinópolis

Armas apreendidas

Capinópolis, 12 de janeiro – Na madrugada deste domingo, por volta das 05h30min, no bairro Florencio 1, a Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos suspeito de roubo, após uma operação que resultou na apreensão de drogas e armas de fogo.

O caso começou com um roubo em uma mercearia local, onde dois indivíduos abordaram as vítimas, anunciaram o assalto e levaram um telefone celular antes de fugirem a pé. Rapidamente, a PM iniciou uma operação para encontrar os suspeitos. Após intenso rastreamento, um dos autores foi localizado, juntamente com diversos materiais ilícitos:

3 armas de fogo calibre .22

13 porções de cocaína

3 porções de maconha

O autor, de 31 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de Roubo, Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo.

Ele foi conduzido, juntamente com as drogas apreendidas e demais materiais, à Delegacia de Plantão, onde ficou à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

A polícia continua na busca pelo segundo envolvido no crime.