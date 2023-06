Policiais militares revidam agressão a tiros e prendem suspeito baleado

Um homem, de 29 anos, Heverton Santos Sirqueira, conhecido por “Baianinho” ou "Bill", foi baleado depois de ser perseguido por dois policiais militares, contra quem atirou, no Bairro Jardim das Oliveiras.

Ele estava com um comparsa, identificado por Douglas, que conseguiu fugir. As armas dos policiais foram apreendidas e ambos afastados do serviço de rua. O caso é investigado pela Polícia Judiciária Militar.

Era por volta de 18h, de domingo (11/6), quando os policiais foram acionados para averiguar uma suspeita contra dois homens, que tinham sido vistos parado na Rua A, naquele bairro.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois homens na varanda de uma casa. Ao perceberem a presença da viatura da PM, a dupla fugiu correndo pela mata nos fundos da residência.

Imediatamente, os dois policiais, um sargento e um soldado, sairam do carro e iniciaram uma perseguição. Ao entrarem na mata, segundo o boletim de ocorrência, foram alvejados pelos foragidos. Eles se abrigaram atrás de árvores e revidaram os tiros.

Os policiais encontraram Heverton caído. Ele levou três tiros, todos na perna esquerda. No local, foi encontrado um revólver calibre 38, carregado.

Heverton foi levado, primeiramente, para o Hospital de Jaboticatubas e depois transferido para o Hospital Risoleta Neves, onde passou por cirurgia e permanece internado, sob escolta militar.

Enquanto um dos policiais permaneceu no local onde Heverton foi encontrado, o outro seguiu na perseguição a Douglas, que tem um mandado de prisão por tráfico de drogas. Mas Douglas conseguiu escapar.

Segundo o comando da PM, os dois policiais, que integram a 8ª Companhia Independente de Lagoa Santa, foram afastados das ruas, até que a investigação seja concluída pela Polícia Judiciária Militar.