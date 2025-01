Policial investigado por ameaçar jornalista Natuza Nery é afastado

Policial investigado por ameaçar Natuza Nery é afastado da função

São Paulo – O investigador Arcenio Scribone Junior, da Polícia Civil, foi afastado de suas funções operacionais nesta quinta-feira (2) após ser acusado de ameaçar a jornalista Natuza Nery dentro de um supermercado no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O caso, que ocorreu na última segunda-feira, ganhou destaque e gerou uma rápida resposta das autoridades.

De acordo com informações do site ‘Metrópoles’, o delegado responsável pelo caso entrou em contato direto com Natuza Nery para oferecer desculpas em nome da instituição. Scribone Junior, que até então estava vinculado à Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente, foi transferido para a Delegacia Seccional de Osasco, na Grande São Paulo, como medida administrativa.

Após o incidente, Natuza Nery acionou a Polícia Militar pelo telefone 190. Ambos, jornalista e policial, foram conduzidos ao 14º Distrito Policial onde o caso foi registrado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que a Corregedoria da Polícia Civil assumiu as investigações, iniciando imediatamente diligências no local do ocorrido para coletar imagens de câmeras de segurança e ouvir possíveis testemunhas.

A comunidade e colegas de profissão de Natuza Nery manifestaram solidariedade e preocupação com a segurança dos jornalistas, reforçando a necessidade de um ambiente de trabalho livre de ameaças. A SSP ainda não divulgou mais detalhes sobre o andamento da investigação, mas assegurou que está comprometida com a transparência e a responsabilização dos envolvidos.

Este caso coloca novamente em pauta a discussão sobre a segurança dos profissionais de imprensa e a conduta dos agentes de segurança pública, ressaltando a importância da responsabilidade institucional na preservação da liberdade de expressão e da integridade física dos jornalistas.